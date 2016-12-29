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Бой в Крутой Балке: погиб украинский военный - Минобороны

29.12.2016 11:29
Бой длился около 30 минут, террористы отступили, сказали в Минобороны
Бой в Крутой Балке: погиб украинский военный - Минобороны
Фото: EPA
Вчера, 28 декабря, около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка на донецком направлении в результате боестолкновения погиб один украинский военный. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Бой был в 14:50, длился около 30 минут, в результате враг отошел", - отметили в пресс-службе.  

Он не стал ЛІГА.net пока уточнять подробности боя. 

"Возможно они появятся позже", - добавил Мотузяник.

29 декабря сообщалось, что на донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в районе Луганского, из гранатометов - по Майорскому. Из стрелкового оружия обстреляли позиции вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцева и Новоселовки Второй.

В ночь на 24 декабря в Донбассе был введен очередной бессрочный режим прекращения огня. Однако террористы не соблюдают договоренности, продолжая обстреливать позиции сил АТО и населенные пункты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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