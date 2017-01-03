В зоне АТО покончил с собой 21-летний военный

В военной прокуратуре сообщили, что не расследуют дело по данному инциденту

29 декабря в зоне АТО покончил с собой 21-летний военнослужащий из Кировоградской области Олег Стасий. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы военного комиссариата Кировоградской области Олега Молчанова.

"У меня лежит документ - сообщение о смерти - что старший солдат Стасий Олег Александрович в районе выполнения задания возле села Гнутово Мариупольского района около 3 часов 29 декабря был найден без признаков жизни. Покончил жизнь самоубийством путем подрыва гранаты", - рассказал Молчанов.

"Перед похоронами мы хотели узнать у ребят, которые его привезли, но, к сожалению, они не остались на похороны, а сразу уехали. Сейчас у нас есть только документ, который они передали ", - добавил он.

Заместитель главы комиссариата отметил, что по любому факту смерти, увечья, ранения командир соответствующей воинской части проводит расследование и передает дело в прокуратуру или полицию, где решают, возбуждать уголовное производство или нет.

В военной прокуратуре агентству сообщили, что они не расследуют дело по данному инциденту.

30 декабря главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 29 декабря в зоне АТО военнослужащий совершил самоубийство.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.