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В Китае чиновник застрелился после покушения на жизнь коллег

04.01.2017 15:04
Глава отдела по земельным вопросам городской администрации Паньчжихуа стрелял в мэра и председателя компартии города
В Китае чиновник застрелился после покушения на жизнь коллег

Чиновник города Паньчжихуа провинции Сычуань выстрелил в мэра и председателя компартии города, после чего застрелился. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на китайские СМИ.

Согласно сообщениям, стрелявший - глава отдела по земельным вопросам городской администрации Паньчжихуа - вошел в конференц-зал, где проходило заседание, и выстрелил в своих коллег.

Оба были ранены, но не смертельно. Нападавший застрелился на месте преступления.

Пока неясно, что стало причиной этого инцидента. 

Ранее в юго-западном китайском городе Pingxiang в провинции Гуанси мужчина с ножом напал на воспитанников детского сада. 11 детей получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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