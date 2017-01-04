В Китае чиновник застрелился после покушения на жизнь коллег
Чиновник города Паньчжихуа провинции Сычуань выстрелил в мэра и председателя компартии города, после чего застрелился. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на китайские СМИ.
Согласно сообщениям, стрелявший - глава отдела по земельным вопросам городской администрации Паньчжихуа - вошел в конференц-зал, где проходило заседание, и выстрелил в своих коллег.
Оба были ранены, но не смертельно. Нападавший застрелился на месте преступления.
Пока неясно, что стало причиной этого инцидента.
Ранее в юго-западном китайском городе Pingxiang в провинции Гуанси мужчина с ножом напал на воспитанников детского сада. 11 детей получили ранения.
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