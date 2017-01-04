В Черниговской области в ДТП погиб глава райсовета Бахмача

В Черниговской области в результате аварии погиб глава Бахмацкого районного совета Виталий Кочерга, сообщается на сайте ведомства

Вчера, 3 января, в Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погиб председатель районного совета города Бахмач Виталий Кочерга. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте райсовета.

"Коллектив Бахмацкой районного совета с глубоким прискорбием сообщает о преждевременной кончине председателя районного совета Виталия Кочерги и выражает соболезнования родным и близким покойного", - сказано в заявлении.

В комментарии ЛІГА.net заместитель главы райсовета Анатолий Бондар сообщил, что Кочерга погиб в результате аварии, которая произошла на границе Черниговской и Сумской областей, по трассе на Глухов.

2 января в Харькове в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое человек, являющиеся членами одной семьи. В результате аварии выжил трехлетний ребенок, также член этой семьи.

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