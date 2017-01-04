В Измаиле угорели насмерть три человека, в том числе ребенок

В частном доме были найдены тела 41-летнего мужчины и двух его сыновей - 26 и 3 года. Их 46-летней матери была вовремя оказана медицинская помощь

В Измаиле в частном доме три члена семьи погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

О происшествии правоохранителям сообщили врачи скорой помощи, к которым обратился родственник семьи погибших.

На месте трагедии была констатирована смерть 41-летнего хозяина дома и двух его сыновей в возрасте 26 и 3 года. В то же время их 46-летней матери была вовремя оказана медицинская помощь.





Фото: od.npu.gov.ua

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что в доме есть печное отопление. На момент осмотра в печи были найдены покрытые лаком куски дерева", - сообщили в полиции.

Как предполагают правоохранители, вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, повлекшее удушение угарным газом.





Фото: od.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

29 декабря 2016 года в частном доме в Днепровском районе Киева произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей.

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