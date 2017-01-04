USD:  27.08  27.89   EUR:  28.00  29.19  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Измаиле угорели насмерть три человека, в том числе ребенок

04.01.2017 17:24
В частном доме были найдены тела 41-летнего мужчины и двух его сыновей - 26 и 3 года. Их 46-летней матери была вовремя оказана медицинская помощь
В Измаиле угорели насмерть три человека, в том числе ребенок
Фото: od.npu.gov.ua

В Измаиле в частном доме три члена семьи погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

О происшествии правоохранителям сообщили врачи скорой помощи, к которым обратился родственник семьи погибших.

На месте трагедии была констатирована смерть 41-летнего хозяина дома и двух его сыновей в возрасте 26 и 3 года. В то же время их 46-летней матери была вовремя оказана медицинская помощь.


Фото: od.npu.gov.ua

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что в доме есть печное отопление. На момент осмотра в печи были найдены покрытые лаком куски дерева", - сообщили в полиции.

Как предполагают правоохранители, вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, повлекшее удушение угарным газом.


Фото: od.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

29 декабря 2016 года в частном доме в Днепровском районе Киева произошел пожар, в результате которого погибли четверо детей.

Читайте также: На Ровенщине горел частный дом: погибли двое детей

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 