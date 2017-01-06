В ДТП на Харьковщине погибли 6 человек, среди них 2 детей: фото

По данным ГСЧС, водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате - 6 погибших, один в реанимации

В Харьковской области в ДТП погибли шесть человек, в том числе двое детей, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла 5 января около 21:17 вблизи села Чкаловское Чугуевского района, на 22-м км автодороги Харьков - Меловое. По данным ГСЧС, водитель легкового автомобиля Вольво-570 не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.





Фото: facebook.com/slava.mavrichev

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек (из них два ребенка 2009 г.р.), один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу", - говорится в сообщении.





Фото: facebook.com/slava.mavrichev

Как отмечает в своем Facebook журналист Вячеслав Мавричев, автомобиль отлетел от дороги почти на 30 м. В момент аварии на трассе был густой туман, видимость составляла 10-15 м.

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2 января 2017 года в Харькове в результате лобового столкновения автомобилей погибли три человека - члены одной семьи, однако выжил трехлетний ребенок из этой же семьи.

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