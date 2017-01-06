Наказаны "забывшие" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе чиновники

Допустившие халатность должностные лица, из-за которых награжденные Петром Порошенко военнослужащие отмечали праздник в аэропорту, получили взыскания

Военная служба правопорядка расследовала инцидент в Мариуполе, вследствие которого награжденные президентом военные были "забыты" в городе и встречали Новый год на аэродроме: несколько чиновников получили взыскания. Об этом у себя в Facebook заявил министр обороны Степан Полторак.

"Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих-участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - сказал министр.

31 декабря 2016 года после награждения в Мариуполе бойцы АТО вынуждены были встречать Новый год на мариупольском аэродроме - в результате халатности ответственных за логистику их "забыли" в городе.

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