Четыре человека погибли от переохлаждения во Львовской области

Резкое усиление морозов на территории Украины уже привело к трагедиям: на западе страны зафиксированы первые жертвы переохлаждения

По данным Минздрава, уже четыре человека погибли от переохлаждения. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Александр Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент ЛІГА.net.

"По оперативной информации из шести областей, на сегодня с переохлаждением и обморожением обратился к медикам 51 человек. Четверо, к сожалению, погибли. Все погибшие - из Львовской области", - сказал он.

Линчевский также отметил, что чаще всего с переохлаждением обращаются в Волынской и Закарпатской областях.

Читайте также: В Минздраве рассказали, как не пострадать от холода

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что развернуто более 3,5 тысяч пунктов обогрева. По его словам, с начала ухудшения погодных условий пунктами обогрева воспользовались более 20 тысяч человек.

Ранее в ГCЧС предупредили, что 6-8 января в Украине похолодает до -25 градусов, возможен сильный снег.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.