На Рождество боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ - штаб
Террористы продолжают обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 42 обстрела. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении из артиллерии и минометов разных калибров боевики неоднократно открывали огонь по Водяному, Широкино, павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели также снайперы.
На луганском направлении из гранатометов террористы вели обстрел Крымского, Станицы Луганской, Новоалександровки, Новотошковского и Новозвановки.
На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ открывали огонь в районе Луганского и Авдеевки.
Двое украинских военных ранены.
6 января суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика террористической организации ДНР, который воспользовался программой Службы безопасности "Тебя ждут дома".
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:23
-
вчера
16:28
-
вчера
14:09
-
вчера
13:35
-
вчера
13:46