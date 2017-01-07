На Рождество боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ - штаб

Ранены двое украинских военных. Террористы открывали огонь по всем направлениям

Террористы продолжают обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 42 обстрела. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из артиллерии и минометов разных калибров боевики неоднократно открывали огонь по Водяному, Широкино, павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели также снайперы.

На луганском направлении из гранатометов террористы вели обстрел Крымского, Станицы Луганской, Новоалександровки, Новотошковского и Новозвановки.

На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ открывали огонь в районе Луганского и Авдеевки.

Двое украинских военных ранены.

6 января суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика террористической организации ДНР, который воспользовался программой Службы безопасности "Тебя ждут дома".

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