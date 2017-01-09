Сутки в АТО: террористы 51 раз нарушили режим тишины



На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино.

Из 120 и 82 мм минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкино.



Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.



На луганском направлении из минометов различных калибров под огонь террористов попало Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.



На донецком направлении - из 122 мм террористы обстреляли Луганское. Из 82 мм минометов - Авдеевку, Майорск, Луганское. А из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево и Авдеевку. По Луганскому огонь вела БМП противника.



За вчерашний день боевики 28 раз За вчерашний день боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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Трое украинских военных получили ранения.