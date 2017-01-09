Сутки в АТО: террористы 51 раз нарушили режим тишины
09.01.2017 07:11
Трое украинских военных получили ранения
За минувшие сутки боевики нарушили режим тишины 51 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Трое украинских военных получили ранения.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино.
Из 120 и 82 мм минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкино.
Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.
На луганском направлении из минометов различных калибров под огонь террористов попало Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.
На донецком направлении - из 122 мм террористы обстреляли Луганское. Из 82 мм минометов - Авдеевку, Майорск, Луганское. А из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево и Авдеевку. По Луганскому огонь вела БМП противника.
За вчерашний день боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино.
Из 120 и 82 мм минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяному, Талаковке, и Широкино.
Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк.
На луганском направлении из минометов различных калибров под огонь террористов попало Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. По Троицкому стрелял снайпер.
На донецком направлении - из 122 мм террористы обстреляли Луганское. Из 82 мм минометов - Авдеевку, Майорск, Луганское. А из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево и Авдеевку. По Луганскому огонь вела БМП противника.
За вчерашний день боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
11:27
-
вчера
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров