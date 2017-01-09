В Днепре две машины с людьми ушли под лед
09.01.2017 16:47
По словам спасателей, в автомобилях находились только водители
Фото: ua.today
В Днепре два автомобиля провалились под лед в реку. Спасатели вытащили их на берег, водители живы. Об этом передает Громадське радио.
"Как они там оказались - загадка даже для нас. Они сказали, что не знают, как они там оказались. Уже по факту мы получили один автомобиль марки Renault, другой - Volkswagen. Достали с глубины 70 см. Люди все живы. С ними все хорошо", - сказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева.
По словам спасателей, в автомобилях находились только водители.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
11:27
-
вчера
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров