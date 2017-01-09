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В Днепре две машины с людьми ушли под лед

09.01.2017 16:47
По словам спасателей, в автомобилях находились только водители
В Днепре две машины с людьми ушли под лед
Фото: ua.today

В Днепре два автомобиля провалились под лед в реку. Спасатели вытащили их на берег, водители живы. Об этом передает Громадське радио.

"Как они там оказались - загадка даже для нас. Они сказали, что не знают, как они там оказались. Уже по факту мы получили один автомобиль марки Renault, другой - Volkswagen. Достали с глубины 70 см. Люди все живы. С ними все хорошо", - сказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева.

По словам спасателей, в автомобилях находились только водители.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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