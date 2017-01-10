Поиски троих украинских военных в Донбассе продолжаются - штаб
10.01.2017 10:52
До конца этого дня станут известны все подробности, отметили в штабе АТО
Фото: EPA
В настоящее время продолжаются поиски трех украинских военных, которые пропали 8 января в Донбассе. Об этом ЛІГА.net сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин.
"До конца этого дня станет все известно. Вся информация проверяется, их продолжают искать", - сказал Матюхин.
На вопрос живы ли бойцы АТО и, где могут находиться, Матюхин сказал: "Сначала появилась одна информация, потом другая, мы все проверяем".
8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.
9 января сообщалось, что СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных.
"До конца этого дня станет все известно. Вся информация проверяется, их продолжают искать", - сказал Матюхин.
На вопрос живы ли бойцы АТО и, где могут находиться, Матюхин сказал: "Сначала появилась одна информация, потом другая, мы все проверяем".
8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.
9 января сообщалось, что СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных.
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