Поиски троих украинских военных в Донбассе продолжаются - штаб

До конца этого дня станут известны все подробности, отметили в штабе АТО



"До конца этого дня станет все известно. Вся информация проверяется, их продолжают искать", - сказал Матюхин.



На вопрос живы ли бойцы АТО и, где могут находиться, Матюхин сказал: "Сначала появилась одна информация, потом другая, мы все проверяем".



8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, 8 января трое украинских военных одной из военных частей, выполняющей задание вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения.



9 января 9 января сообщалось , что СБУ пока не комментирует информацию о пропавших вчера трех украинских военных.





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