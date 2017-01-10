В Межигорье арестовали 1000 бутылок элитного алкоголя Януковича

Арест на спиртное Януковича из резиденции Межигорье наложен в рамках расследования об отчуждении у государства этого имущественного комплекса

Приблизительно 1000 бутылок алкогольных напитков из коллекции беглого экс-диктатора Виктора Януковича арестована судом в резиденции Межигорье. Среди них есть вина 100-летней выдержки. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 16 декабря 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Арест на спиртное экс-президента Виктора Януковича из резиденции Межигорье наложен в рамках расследования об отчуждении у государства этого имущественного комплекса.

В перечень арестованного имущества входит около 1000 бутылок.

В течение 2007 года на основании распоряжений Кабмина комплекс отдыха Пуща-Водица Государственного управления делами (94 объекта недвижимости - здания и сооружения) были переданы в Министерство охраны окружающей природной среды, а затем - в уставный фонд НАК Надра Украины. Как известно, впоследствии весь этот комплекс незаконно оказался в собственности частных структур и бывшего президента Виктора Януковича. Расследование об отчуждении госактивов ведет Генеральная прокуратура с марта 2014 года.

Коллекция Януковича:

Вишневый Ликер "Житомирский" - 15 бутылок;

Ликер "Campari" - 2 бутылки;

Сироп "Maria Brizard, Sirop de Grenadine" - 1;

Ликер "Kahlua" - 2;

Настойка Кедрова, ООО "Алтай Резорт", 0,5 л - 1;

Пантогематоген, ООО "Алтай Резорт" - 1;

Настойка пантовая - 1;

Настойка красного корня - 1;

Кровь марала алтайского - 1;

Виски "Chivas Regal" - 2;

настойка "Зубровка Брестская" - 9;

Водка "Russian Standart" - 3;

Водка "Петрович", 0.5 л. - 1;

"Сливовица" - 1;

"Аромат Волынского нектара, мед питьевой" - 1;

Ром "Bakardi" - 1;

Коньяк "Tovuz" - 2;

Текила "Sierra" - 2;

Текила "Sauza Gold" - 2;

Ликер "Jagermeister, Wolfenbuttel" - 7;

Ликер "Maria Brizard, Cucardo Blue" - 1;

Xenta Absenta, Panama - 4;

Самбука "Molinari" - 7;

Водка "Xan Yubiley" - 1;

Водка Стандарт, с портретом - 68;

Водка "President Vulduzi Aragi" - 1;

Водка "Президенський стандарт" - 61;

Водка "Hanoi" - 24;

Водка "Beluga" - 7;

Водка "Русский стандарт" - 7;

Водка "Prime" - 5;

Джин "Beefeater" - 3;

Водка "Grey Goose" - 3;

Водка "Житомирская" - 2;

Настойка "Бурштинивка" - 3;

Водка "Президент, белорусская" - 7;

Подарочный набор (водка + 4 стопки), музыкальный - 3;

Вино "Cannellino" 1;

Водка "Galkan Aragy" -2,

Вино "Grappa Sassicaia" - 5;

Вино "Unoaked chardonnay silver" - 22;

Водка "Olmaia Grappa Col Dorcia" - 9;

Водка "Reyka" - 3;

Водка "Правда" - 3;

Ликер "Filu Ferru" - 2;

Водка "Винокур - 2;

"Житомирская" наливка запиканочна - 19;

Набор подарочный, Китай - 3;

Вино "Gavi" - 45;

Арманьяк "Bas Armagnac" - 3;

Коньяк "Tesseron" - 3;

Вино "Ornellaia 2003" - 3;

Арманьяк "Maniban" - 1;

Арманьяк "Celebration Armagnac" - 1;

Коньяк "Martell Cognac" - 3;

Бренди "Boulerd Calvados" - 5;

Полны "Boulerd Calvados XO" - 6;

Коньяк "Tovuz XO" - 2;

Крымский кальвадос (металлическая этикетка) - 1;

Коньяк "Susa XO" - 1;

Коньяк "Таврия XO" - 2;

Коньяк, "Президент", (бумажная этикетка) - 4;

Коньяк "Президент", (лимитированная серия) - 13;

Вино "Шардоне Массандра" - 29;

Коньяк "Martell VSOP" - 4;

Коньяк "Remy Martin VSOP" - 2;

вино "Мускат Массандра" - 32;

Вино "Мадера Массандра" - 56;

Вино "Пивденобережний кагор Массандра" - 22;

Вино "Oleandro Alghero" - 7;

Вино "Argiolas, Serra Lori" - 7;

Вино "St.Supery, Rose wine" - 2;

Вино "Variyanta" - 2;

Вино "Chiardo di stelle, rose" - 5;

Вино "Cinar" - 1;

Арманьяк "Annee, Armagniac" - 3;

Вино "Euforija" - 1; Castell-Castell - 1;

Вино "Saint-Emilion Crand Cru, 3l" 1;

Вино "Sassicaia" - 1;

Вино "1913" - 1;

Вино "1924" - 1;

Вино "Grand Regnard" - 14;

Вино "Oguzkent" - 1;

Вино "Alsace" - 3;

Вино "Pinot Blanc" - 2;

Вино "Zvonko Bogdan" - 5;

Вино "Ozon Sirince Vinova" - 1;

Вино "Vinho Madera Verdelho" - 1;

Вино "Barbeito Madeira" - 1;

Вино "Le petit mouton rothschild" - 1;

Вино "Ornellaia 2008″ - 2;

Вино "Algerie Medea" - 2;

Вино "Chateau Ausone" - 2;

Вино "Chateau Latour" - 2;

Вино "Chateau Palmer" - 2;

Вино "Giutiniana" - 45;

Вино "Negru de Purcari" - 2;

Вино "Tablot Connetable" - 1;

Вино "Alb de Purcari" - 1;

Вино "Crveno" - 1;

Вино "Petrus, 1.5l" - 1;

Вино "Renfolds" - 1;

Вино "Livio Felluga" - 6;

Вино "Ornellaia Grappa" - 4;

Вино "Marsel Deiss" - 6;

Вино "Vin dalgerie" - 2;

Вино "Branz Haas" - 1;

Вино "VinSanto Boutari" - 1;

Вино "Luce" - 3;

Грузинская вино 2009 года (объемом 0.75 л.) - 1;

Вино "Tio Pepe" - 2;

Вино "Chateau Canon" - 1;

Вино "Chateau Margaux" - 1;

Вино "Le serre nuove" - 1;

Вино "Le serre nuove" - 5;

Вино "Philipponnat-1522" - 1;

Шампанское "Cristal Champagne" - 3;

Шампанское "Don Perignon" - 9;

вино "Ванатур" - 30;

Вино "Массандра" - 23;

Вино "Ornellaia" - 1;

Набор из 6 бутилок вина в деревянной коробке "Purcari" - 1;

Вино "Tuvaoes" - 3;

Вино "La Janda fino" - 2;

Вино "Sassicaia" 1;

Вино "Whispering Angel" - 4;

Вино "Batard-Montrachet" - 2;

Вино "Chablis Grand Cru" - 3;

Вино "Chablis Premier Cru" - 1;

Вино "Chablis Fourchaume" - 1;

Вино "Fritz Wabmer" - 1;

Вино "Gevrey-Chambertin" - 1;

Вино "Renfolds" - 1;

Вино "Chateau Haut-Brion" - 1;

Вино "Terlan Lunare" - 1;

Вино "Chablis" - 1;

Вино "Dugat-Ry" - 1;

Вино "Domaine Baumann" - 5;

Вино "Ranetti Cidre" - 1;

Вино "Schloss Schonborn" - 1;

Вино "Martin Schaetzel" - 2;

Набор "Кубанские вина" с 4 бутылок - 1;

Вино "Саперави Массандра" - 24;

Золотое шампанское 6л. - 1;

Золотое шампанское 1.5л. - 1;

Вино "Мадера Коктебель 1986" - 8;

Вино "Мускат Коктебель 1975" - 2;

Портвейн белый Коктебель 1991 - 2;

Вино "Массандра" коллекционное (одна бутылка урожая 1950 и две бутылки урожая 1949) - 3;

Вино "Мадера Коктебель 1954" - 3;

Вино "Мадера Коктебель 1993" - 2;

Вино "Талисман 1979" - 1;

Вино "Карадаг 1983" - 1;

Вино урожая 1913 - 3.





Как ранее сообщал бизнесмен, владелец винного магазина в Лондоне, россиянин Евгений Чичваркин в своем Facebook, по меньшей мере две бутылки элитного алкоголя из музея коррупции в Межигорье экс-президента Виктора Януковича были украдены и перепроданы в Лондоне. "На украденные у народа Украины деньги главному украинскому жулику был сделан подарок, который потом был украден из музея коррупции через коррумпированную охрану и продан в обход бюджета Украины нам. Цена 4500 фунтов. Mouton Rothschild 1945 за 15885.60 фунтов оттуда же", - писал Чичваркин.





Фото: facebook.com/Евгений Чичваркин

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