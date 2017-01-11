На мариупольском направлении произошло боевое столкновение - штаб

ВСУ отбили попытку прорыва пророссийских наемников в районе Тарамчука Донецкой области

За минувшие сутки гибридные войска РФ продолжили обстрел позиций ВСУ на всех направлениях. Боевики открывали огонь 49 раз. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов террористы вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов разных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия боевики вели обстрел Павлополя, Широкино и Новотроицкого.

По Новотроицкому также вел огонь снайпер, а по Широкино - БМП.

В районе Тарамчука произошло боевое столкновение - нападение отбито.

На луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому - из гранатометов.

На донецком направлении велся огонь из минометов разных калибров по позициям ВСУ в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцевого. По Опытному террористы вели огонь из БМП.

Двое украинских военных ранены, один травмирован. Один боец погиб.

Как сообщалось ранее, в городе Бахмут (бывший Артемовск) Донецкой области 24-летний боевик добровольно сдался местной полиции.

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