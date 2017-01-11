В Луганской области в результате обстрелов боевиков погиб военный

Под Новозвановкой и Троицким гибридная армия 6 раз открывали огонь из 82-мм минометов, УР-83П, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В Луганской области в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий погиб, другой получил ранения. Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко.

По данным ведомства, по позициям сил АТО вблизи сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района российско-террористические войска шесть раз открывали огонь из 82-мм минометов, установок разминирования УР-83П, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении пгт Станица Луганская противник дважды применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки боевики открывали огонь 49 раз. В районе поселка Тарамчук произошло боевое столкновение сил ВСУ с боевиками. Нападение отбито.

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