Боец АТО погиб, трое ранены за сутки в Донбассе - карта боев
11.01.2017 12:50
За 10 января 2017 года потери войск антитеррористической операции на востоке страны следующие: один военный погиб, трое получили ранения
В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе за 10 января 2017 года ранены трое военнослужащих, один боец погиб в боестолкновении с российскими оккупантами. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net.
"За прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, ранения получили трое бойцов", - сообщил полковник.
По состоянию на полночь 10 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):
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