ОБСЕ сообщает об эскалации в Дебальцево: более 300 взрывов

В оккупированном Дебальцево в течение 3,5 часов команда СММ слышала 316 взрывов неопределенного происхождения в 6-12 км к северо-западу

За период с вечера 9 по вечер 10 января СММ зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая более 700 взрывов. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии миссии.



Большинство этих нарушений наблюдались в районе Светлодарска и Дебальцево, а также в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.



9 января, находясь в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), в течение пяти часов команда СММ слышала 24 взрыва, оцененных как выстрелы из минометов калибром 120 мм, 60 взрывов - как огонь из 82-мм минометов (41 выстрел и 19 разрывов минометных мин).

Также зафиксированы 24 взрыва как выстрелы из пушки боевой машины пехоты БМП-1 (73 мм), пять взрывов - как разрывы снарядов безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм), пять взрывов - как разрывы гранат автоматического гранатомета, 20 взрывов - как огонь из системы вооружения неустановленного типа (5 разрывов снарядов и 15 выстрелов), а также более 90 очередей из крупнокалиберных пулеметов - все на расстоянии 3-4 км к юго-востоку.



Вечером 10 января на протяжении более 20 минут с той же позиции наблюдатели слышали 23 взрыва от артиллерийского огня (12 выстрелов и 11 разрывов снарядов), а также непрерывный огонь из стрелкового оружия в 3-6 км к юго-востоку.



Вечером 9 января, находясь в оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), в течение 3,5 часов команда СММ слышала 316 взрывов неопределенного происхождения в 6-12 км к северо-западу.



10 января с той же позиции наблюдатели слышали четыре взрыва (один выстрел, остальные - взрывы неопределенного происхождения) в 3-7 км к северо-западу.



Вечером 9 января на протяжении 3,5 часов в оккупированной Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 6-9 км к юго-западу и 9 одиночных выстрелов из стрелкового оружия в 5-8 км к югу.



Вечером 9 января камера СММ в Авдеевке (17 км к северу от Донецка) зафиксировала перестрелку, включая 43 взрыва неопределенного происхождения, в общей сложности 175 снарядов, выпущенных с юга на север, и 140 - с севера на юг.



"Вся эта огневая активность, которая началась с 47 снарядов, выпущенных с юга на север, была зафиксирована на расстоянии 3-4 км к востоко-юго-востоку от месторасположения камеры", - отметили в пресс-службе.







10 января ОБСЕ сообщала , что недалеко от Мариуполя ситуация обострилась.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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