Трое военных ранены в зоне АТО, зафиксировано 38 обстрелов: карта

Боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих на всех направлениях

Трое украинских военнослужащих ранены в ходе антитеррористической операции в четверг. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Трое наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении о ситуации в АТО по состоянию на 18:00.

Всего, по состоянию на 18:00 произошло 38 обстрелов. Боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих на всех направлениях.

На мариупольском направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в Павлополе, Гнутово, Красногоровке, Марьинке и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия, в Талаковке - из вооружения БМП, в Широкино - снайпер.

На луганском направлении боевики обстреляли из 82-мм минометов позиции Вооруженных сил в Золотом и Крымском, из гранатометов и стрелкового оружия - в Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.





11 января в ходе боев четверо военнослужащих были ранены, еще один травмирован, а один боец погиб.

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