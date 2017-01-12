Трое военных ранены в зоне АТО, зафиксировано 38 обстрелов: карта
Трое украинских военнослужащих ранены в ходе антитеррористической операции в четверг. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Трое наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении о ситуации в АТО по состоянию на 18:00.
Всего, по состоянию на 18:00 произошло 38 обстрелов. Боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих на всех направлениях.
На мариупольском направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в Павлополе, Гнутово, Красногоровке, Марьинке и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия, в Талаковке - из вооружения БМП, в Широкино - снайпер.
На луганском направлении боевики обстреляли из 82-мм минометов позиции Вооруженных сил в Золотом и Крымском, из гранатометов и стрелкового оружия - в Новозвановке и Новоалександровке.
На донецком направлении, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.
11 января в ходе боев четверо военнослужащих были ранены, еще один травмирован, а один боец погиб.
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