Штаб: Боевики 62 раза обстреляли позиции ВСУ, один боец ранен

По Гнутово, Камянке и Крымскому огонь вели снайперы

За минувшие сутки террористы 62 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служьа штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов гибридные войска РФ обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое.

По Гнутово неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке - БМП.

На донецком направлении по Верхнеторецкому боевики вели огонь из 122 мм артиллерии и 82 мм минометов. По Луганскому, Северному, Зайцевому, Южному, Новгородскому, Троицкому, Камянке и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия.

По Камянке огонь вел также снайпер.

На луганском направлении из артиллерии 152 мм и 122 мм террористы открывали огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару боевики вели обстрел из 120 мм и 82 мм минометов.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ в районах Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского.

По Крымскому огонь вел снайпер.

Как сообщалось ранее, в районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей погибли трое морских пехотинцев.

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