Штаб АТО: Боевики 60 раз обстреляли позиции ВСУ, один боец ранен

Террористы в течение минувших суток вели огонь на всех направлениях зоны АТО, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения

Боевики гибридной армии РФ в течение минувших суток обстреляли позиции украинских военнослужащих в Донбассе 60 раз, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Гнутово, из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке вел огонь снайпер боевиков.

На луганском направлении зафиксированы обстрелы Новозвановки и Троицкого из 120-мм и 82-мм минометов. Кроме того, террористы вели огонь по Новозвановке из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На донецком направлении оккупанты из 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку, из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 18:00 15 января 2017 года террористы 32 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.

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