Штаб АТО: Боевики 60 раз обстреляли позиции ВСУ, один боец ранен
Боевики гибридной армии РФ в течение минувших суток обстреляли позиции украинских военнослужащих в Донбассе 60 раз, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Гнутово, из минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке вел огонь снайпер боевиков.
На луганском направлении зафиксированы обстрелы Новозвановки и Троицкого из 120-мм и 82-мм минометов. Кроме того, террористы вели огонь по Новозвановке из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.
На донецком направлении оккупанты из 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку, из минометов различных калибров - Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.
Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 18:00 15 января 2017 года террористы 32 раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе.
Читайте также: ГУР: Дезертирство в российских войсках в Донбассе участилось
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:00
-
вчера
16:45
-
вчера
12:38
-
13.01.17
18:35
-
13.01.17
17:50