Полиция расследует смерть заключенного Лукьяновского СИЗО

Парня госпитализировали в бессознательном состоянии со следами насилия, он умер в больнице. Сокамерники погибшего никаких подробностей не сообщили

В одной из городских клиник Киева, не приходя в сознание, скончался 20-летний парень - заключенный следственного изолятора, ранее госпитализированный со следами насилия. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Накануне парень был госпитализирован из СИЗО с травмой головы. По словам фельдшера медицинской части, заключенного со следами насилия, без сознания обнаружили на его спальном месте. Было принято решение о его неотложной госпитализации в больницу, где парень спустя некоторое время скончался.



"С целью установления причины смерти тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна показать тяжесть телесных повреждений, а также механизм образования", - сообщили в полиции.



Отмечается, что на месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей - пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, - никакой информации не получили.



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"Следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК Украины", - говорится в сообщении.



Как сообщили ЛІГА.net в пресс-службе киевской полиции, погибший был заключенным Лукьяновского СИЗО. По некоторым данным, парень находился там по подозрению в краже.

11 января 2017 года сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО группа арестованных напала на охрану. Здание изолятора окружили силовики. Как сообщил волонтер Роман Синицын в своем Facebook, нападавшие - бывшие бойцы батальона Торнадо.



12 января полиция открыла уголовное производство из-за инцидента в Лукьяновском СИЗО.

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