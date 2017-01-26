Боевики 31 раз обстреляли силы АТО, погиб военный: карта боев

Пророссийские боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям военных в Широкино, Новогригорьевке и Павлополе

Боевики российско-террористической гибридной армии 31 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 26 января, один украинский военнослужащий погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов различных калибров позиции украинских военнослужащих в Лебединском, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяном.

Кроме того, боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям военных в Широкино, Новогригорьевке и Павлополе.

Также позиции в Широкино обстреливал танк, а в Новотроицком - снайпер.

На луганском направлении боевики применили при обстреле реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, выпустив в сторону украинских позиций в Новозвановке 20 снарядов.

Опорные пункты сил АТО в Водяном и Попасной боевики обстреляли из 82-мм минометов.

На донецком направлении боевики обстреляли из 82-мм минометов позиции Вооруженных Сил в районе Авдеевки.

Кроме того, боевики обстреляли из гранатометов различных систем позиции сил АТО в Новозвановке и Авдеевке.





За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое бойцов АТО получили ранения.

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