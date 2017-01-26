Боевики 31 раз обстреляли силы АТО, погиб военный: карта боев
Боевики российско-террористической гибридной армии 31 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции 26 января, один украинский военнослужащий погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов различных калибров позиции украинских военнослужащих в Лебединском, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяном.
Кроме того, боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям военных в Широкино, Новогригорьевке и Павлополе.
Также позиции в Широкино обстреливал танк, а в Новотроицком - снайпер.
На луганском направлении боевики применили при обстреле реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, выпустив в сторону украинских позиций в Новозвановке 20 снарядов.
Опорные пункты сил АТО в Водяном и Попасной боевики обстреляли из 82-мм минометов.
На донецком направлении боевики обстреляли из 82-мм минометов позиции Вооруженных Сил в районе Авдеевки.
Кроме того, боевики обстреляли из гранатометов различных систем позиции сил АТО в Новозвановке и Авдеевке.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое бойцов АТО получили ранения.
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