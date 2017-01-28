В ходе штурма "музея Новороссии" в Петербурге ранен полицейский

Один из злоумышленников, скрывавшихся в "музее Новороссии", выстрелили в полицейских из дробовика

В Санкт-Петербурге полиция штурмовала помещение "музея Новороссии", где скрывались предполагаемые участники массовой драки на улице Декабристов. В ходе штурма один из полицейских был ранен, сообщает российское издание Фонтанка.

По данным издания, один из участников драки при задержании выстрелил в сторону полицейских картечью из охотничьего ружья.

В следственном управлении СК по Санкт-Петербургу заявили, что как только полицейские выломали дверь подвала, где скрывались нарушители, один из них выстрелил через нее из охотничьего оружия.

Раненый сотрудник полиции госпитализирован, угрозы для его жизни нет.

Стрелявший, по данным издания, задержан, возбуждено уголовное производство по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции), подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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