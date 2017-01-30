Воевавший против Украины боевик ДНР приговорен к 10 годам тюрьмы

По данным следствия, боевик в период с мая 2014 по август 2015 года сооружал и укреплял блокпосты, оборудовал огневые позиции у боевиков ДНР

Суд в Донецкой области признал виновным в участии в боевых действия против Украины и приговорил террориста ДНР к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ГПУ отметили, что гражданин Украины в составе террористической организации ДНР способствовал РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

"Подтверждено, что указанный гражданин, вступив в террористическую организацию ДНР, был назначен на должность командира так называемого военно-инженерного взвода одного из незаконных вооруженных формирований", - сказано в сообщении.

По данным следствия, боевик в период с мая 2014 по август 2015 года сооружал и укреплял блокпосты, оборудовал огневые позиции и другие инженерные сооружения на территории оккупированной Донетчины, а также с использованием оружия участвовал в боевых действия против сил АТО.

Красноармейский городской райсуд 27 января 2017 года признал террориста виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

25 января Печерский райсуд приговорил гражданина Бразилии к 13 годам лишения свободы по обвинению в вербовке наемников для террористической организации ДНР.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.