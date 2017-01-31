Угроза катастрофы: что пишут о ситуации в Авдеевке

В городе объявлено чрезвычайное положение. Создан областной координационный центр

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. В городе создан областной координационный центр, в который вошли руководители города, спецслужбы, спасатели и представители городских предприятий. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Жебривский сейчас находится в Авдеевке.

"По состоянию на 24:00 температура батарей в помещениях 35-40 градусов. Температура в квартирах 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях", - сообщил также глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.



По его словам, больница города обеспечена мощным генератором и работает в штатном режиме. На автономном отоплении находятся школа и детский сад.



В город перебрасывается дополнительная техника.

"Авдеевка, по сути, моногород. Дома отапливаются не тец, как у нас всех, а напрямую - теплом завода. Вчера обстрелами российских гибридных войск были перебиты 3 из 4 энерговводов завода. Сегодня был перебит последний из четырёх. Завод останавливается. Последний раз полная остановка из-за обстрелов была летом 2014-го. Но это было летом, а не в -18, когда от тепла завода зависит жизнь 22 тысяч людей! Даже во время жестких боев января-февраля 2015 завод продолжал работать, хотя прямо на крыши цехов падали снаряды от града и гибли рабочие и ремонтники. Каждый раз все восстанавливали заново. Его разбивали, а они восстанавливали, опять и опять, так по кругу. Это ад, ад на земле, здесь, рядом с нами, в нашей стране", - написал на своей странице в Facebook журналист Гоша Тихий.

Заместитель Жебривского Евгений Вилинский сообщает, что газ в городе на ближайшие часы есть и скоро будет запущен мощный генератор для обеспечения циркуляции в системе теплоснабжения.

Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил, что на данный момент осуществляются попытки "в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ. Много природного газа. По аналогии с февралем 2014 года- примерно 18000 кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевку и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ситуация в Авдеевке "очень и очень сложная" и будет мониториться поминутно. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает Укринформ.

30 января боевики повредили последнюю линию электропередачи на Авдеевку. Город остался без воды, электричества и теплоснабжения.

Как сообщалось ранее, ситуация в Авдеевке граничит с гуманитарной катастрофой. Порошенко прервал визит в Германию.

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