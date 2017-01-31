Генералы РФ блокируют ремонт теплоснабжения в Авдеевке

Для начала ремонтных работ в Адеевке требуется разрешение Совместного центра по контролю и координации, в который входят и представители РФ

Генералы в РФ в Совместном центре по контролю и координации блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке. Об этом сообщил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в Авдеевке циркуляция теплоносителей в системе на данный момент обеспечивается.

"Поставщики газа могут обеспечить поставку природного газа на достаточное для проведение ремонтных работ время", - подчеркнул Вилинский.

"Если коротко резюмировать, все службы находятся на низком старте в ожидании разрешения #СЦКК. Нужно мощное давление на его российскую часть", - написал он.

Совместный центр по контролю и координации огня на Донбассе - группа по контролю соблюдения минских соглашений, в которую входят военные представители украинской и российской сторон.

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"Жизнь, тепло, водо- и электроснабжение более двадцати тысяч жителей Авдеевки прямо сейчас находятся в руках российских органов власти. А если быть точнее, представителей Российской Федерации в составе Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и перемирия на линии соприкосновения", - написал народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

По словам Найема, представители российской стороны в СЦКК утверждают, что у них "нет полномочий и возможности повлиять" на главарей террористов ДНР, чтобы те прекратили огонь и можно было начать восстановительные работы.

30 января президент Петр Порошенко поручил провести экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за эскалации в Авдеевке.

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