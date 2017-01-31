В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения

Снаряд боевиков попал в пятиэтажный жилой дом в Авдеевке. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook. Он добавил, что на место трагедии выехали подразделения спасателей и все необходимые службы.

Жебривский отметил, что боевики на протяжении ночи продолжили обстреливать авдеевскую промзону.

По его данным, в 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с необходимым оборудованием и материальным обеспечением.

"Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и Нацгвардии. Также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгазов. По состоянию на 7:00 в Авдеевке установлено семь пунктов обогрева населения. В 7:00 началась выдача горячих завтраков. Запасом питьевой воды город обеспечен", - пишет председатель обладминистрации.

Глава полиции Донецкой области Вячеслава Аброськин сообщил в Facebook, что боевики террористической организации ДНР не прекращают бить по Авдеевке.

"В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения. Доставлен в больницу", - отметил Аброськин.

За минувшие сутки террористы 71 раз обстреляли позиции ВСУ. Самым напряженным остается ситуация на донецком направлении в районе Авдеевки. Трое украинских военных погибли, 20 ранено и четверо травмированы.

06:23. Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

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