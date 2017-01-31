В ОБСЕ заявили об эскалации в Авдеевке

Наблюдатели зафиксировали более двух тысяч взрывов в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт за несколько часов

Специальная монитринговая миссия ОБСЕ заявила об эскалации ситуации в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт 29 января. Об этом сегодня ЛІГА.net сообщили в пресс-службе миссии.

"СММ зафиксировала свыше 2 300 взрывов, преимущественно в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - отметили в пресс-службе.

Днем 29 января, находясь в оккупированной Ясиноватой более пяти часов, наблюдатели слышали свыше 100 взрывов, которые они оценили как выстрелы из вооружения неустановленного типа в 1-5 км в секторе с юго-востока до юго-запада, 116 взрывов неопределенного происхождения в 2-7 км в секторе с юго-юго-запада до северо-северо-запада, а также 101 взрыв неопределенного происхождения в 1-5 км в секторе с юго-востока до юга.

"Осуществляя в тот же день мониторинг в 6 км к северо-западу от центра Донецка более четырех часов, наблюдатели слышали свыше 1 330 взрывов неопределенного происхождения в 1-7 км к северу, северо-северо-востоку и северо-востоку, а также 16 взрывов неопределенного происхождения в 2-10 км к западу, северо-западу и северо-северо-западу. Команда СММ также слышала множественные взрывы, оцененные как разрывы гранат автоматического гранатомета, и интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-службе.

Находясь в Авдеевке более четырех часов, наблюдатели слышали 416 взрывов неопределенного происхождения в 2-5 км к востоко-юго-востоку, а также множественные очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Снаряд боевиков попал в пятиэтажный жилой дом в Авдеевке.

Сегодня около 05:40 утра боевики гибридной армии России реактивными снарядами обстреляли из Донецка город-сателлит Авдеевку.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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