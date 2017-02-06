СБУ изъяла комплекс прослушивания боевиков в Краматорске: фото
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли комплекс специальных технических средств негласного получения информации, установленный в одном из общественных заведений Краматорска Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены к встроенному в одну из стен здания видеорегистратору.
Управление и снятие информации с него осуществлялось через сеть Интернет.
По информации спецслужбы, специальная техника в учреждении, которое посещали военнослужащие сил антитеррористической операции, была установлена сообщниками террористической организации ДНР для передачи данных боевикам.
Оперативники СБУ проверяют возможную причастность руководства и персонала учреждения к монтажу оборудования.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса.
Фото: ssu.gov.ua
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