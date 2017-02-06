СБУ изъяла комплекс прослушивания боевиков в Краматорске: фото

Спецтехника в учреждении, посещаемом военными сил АТО, была установлена сообщниками террористической организации ДНР для передачи данных боевикам

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли комплекс специальных технических средств негласного получения информации, установленный в одном из общественных заведений Краматорска Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены к встроенному в одну из стен здания видеорегистратору.

Управление и снятие информации с него осуществлялось через сеть Интернет.

По информации спецслужбы, специальная техника в учреждении, которое посещали военнослужащие сил антитеррористической операции, была установлена сообщниками террористической организации ДНР для передачи данных боевикам.

Оперативники СБУ проверяют возможную причастность руководства и персонала учреждения к монтажу оборудования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

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