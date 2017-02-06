В Тернопольской области повесился вернувшийся из АТО военный

В части военного характеризуют как положительного человека, всегда выполнявшего поставленные задачи. Он готовился к очередной поездке в зону АТО

В Тернопольской области повесился военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Мужчина в 2015 году был призван в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации. После возвращения из зоны проведения антитеррористической операции он устроился в местную воинскую часть. Военный несколько раз был в зоне проведения антитеррористической операции.

"Руководство части характеризует его как положительного человека, который всегда выполнял поставленные задачи. Он готовился к очередной поездке в зону необъявленной войны", - говорится в сообщении.

Последний раз с военным 5 февраля общался его брат. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели военнослужащего.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 УК.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО за прошедшие сутки, 5 февраля, шестеро военнослужащих получили ранения и боевые травмы.

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