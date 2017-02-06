Боевики 40 раз открывали огонь за день, один военный ранен

По данным штаба, обстановка в зоне АТО крайне напряжена. Боевики 40 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ, за день ранен один военный

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

На донецком направлении оккупанты обстреливали позиции АТО в районе Авдеевки из 152-мм артиллерии, танков, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также по Авдеевке и Каменке огонь вели снайперы боевиков. Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцево.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов оккупанты обстреляли Новогригорьевку, Лебединское, Широкино и Марьинку. По Широкино также стреляли из танка, а по Новотроицкому - из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении по Новозвановке огонь вел танк. Гранатометы использовались - по Желтому и Крымскому.

Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки, 5 февраля, шестеро военнослужащих ВСУ получили ранения и травмы в результате боевых действий в Донбассе.

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