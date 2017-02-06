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Боевики 40 раз открывали огонь за день, один военный ранен

06.02.2017 18:55
По данным штаба, обстановка в зоне АТО крайне напряжена. Боевики 40 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ, за день ранен один военный
Боевики 40 раз открывали огонь за день, один военный ранен

За минувшие сутки подконтрольные РФ бандформирования 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

На донецком направлении оккупанты обстреливали позиции АТО в районе Авдеевки из 152-мм артиллерии, танков, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также по Авдеевке и Каменке огонь вели снайперы боевиков. Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцево.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов оккупанты обстреляли Новогригорьевку, Лебединское, Широкино и Марьинку. По Широкино также стреляли из танка, а по Новотроицкому - из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении по Новозвановке огонь вел танк. Гранатометы использовались - по Желтому и Крымскому.

Как сообщил сегодня спикер АТО, за прошедшие сутки, 5 февраля, шестеро военнослужащих ВСУ получили ранения и травмы в результате боевых действий в Донбассе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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