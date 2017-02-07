В Закарпатье автобус едва не сорвался с обрыва в реку: фото

По предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот. От падения в реку автобус спасли деревья, растущие на склоне обрыва

В Закарпатской области пассажирский автобус Эталон, выполнявший рейс Ясиня - Ужгород, съехал с дороги и едва не сорвался с обрыва в реку Тиса. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации.



ДТП произошло сегодня, 7 февраля, около 06:30 в селе Квасы Раховского района. По предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот, в результате чего автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.

"Высота обрыва над Тисой в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева. Это фактически и спасло пассажиров", - прокомментировал инцидент глава ОГА Геннадий Москаль.





Согласно сообщению, в момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы. Медицинская помощь понадобилась и водителю: мужчине стало плохо в результате шока, каких-либо травм у него не обнаружили.

На место инцидента выехали председатель Раховской райгосадминистрации, несколько бригад скорой помощи и спасатели.



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27 января 2017 года сообщалось, что в Израиле автобус сорвался в пропасть, в результате чего погибли два человека, семеро получили травмы.

Фото: carpathia.gov.ua

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