На Донецкой фильтровальной станции снова слышны взрывы - ОБСЕ

Взрывы были зафиксированы в 2 км к юго-западу от Донецкой фильтровальной станции, сказали в ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находившиеся на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) около двух часов, слышали восемь взрывов неопределенного происхождения 6 февраля. Об этом сегодня ЛІГА.net сообщили в пресс-службе миссии.

Взрывы были зафиксированы в 2 км к юго-западу и очереди из крупнокалиберных пулеметов в 1-2 км к юго-востоку и в 2-3 км к юго-западу.

6 февраля в Авдеевке (17 км к северу от Донецка) в течение приблизительно шести часов, наблюдатели слышали такую огневую активность: четыре взрыва, оцененных как выстрелы из 152-мм артиллерии, один - как выстрел из 122-мм артиллерии, 11 - как выстрелы, пять взрывов неопределенного происхождения и 17 взрывов, оцененных как разрывы, два - как разрывы 120-мм минометных мин, один - как выстрел из 120-мм миномета, еще один - как разрыв минометной мины неустановленного калибра, два - как выстрелы из 82-мм миномета, четыре - как разрывы, семь очередей из автоматического гранатомета, а также очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 2-5 км к юго-востоку, югу и востоку.

6 февраля сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция была подключена к электроснабжению.

27 января первый заместитель главы миссии Александр Хуг заявил, что Донецкая область может остаться без воды из-за постоянных обстрелов фильтровальной станции.

3 февраля сообщалось, что в Авдеевке Донецкой области есть угроза гуманитарной и экологической катастрофы в связи с обострением ситуации.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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