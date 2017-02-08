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Причастность РФ к ликвидации Гиви: в Кремле отрицают обвинения

08.02.2017 12:48
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что о причастности РФ к уничтожению боевика "не может быть и речи"
Причастность РФ к ликвидации Гиви: в Кремле отрицают обвинения
Дмитрий Песков (фото - EPA)

В Кремле отрицают обвинения в причастности России к ликвидации боевика ДНР, главаря террористической группировки Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Мы абсолютно и достаточно однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи", - сказал он.

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Песков также подчеркнул необходимость выявления тех, "кто стоит за попытками дестабилизации" ситуации в Донбассе.

Сегодня, 8 февраля 2017 года, террорист Гиви был взорван в своем кабинете на базе незаконного вооруженного формирования Сомали в оккупированной Макеевке Донецкой области.

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По словам боевиков, Толстых был уничтожен в результате атаки из реактивного пехотного огнемета Шмель.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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