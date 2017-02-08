Причастность РФ к ликвидации Гиви: в Кремле отрицают обвинения

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что о причастности РФ к уничтожению боевика "не может быть и речи"

В Кремле отрицают обвинения в причастности России к ликвидации боевика ДНР, главаря террористической группировки Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.



"Мы абсолютно и достаточно однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи", - сказал он.

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Песков также подчеркнул необходимость выявления тех, "кто стоит за попытками дестабилизации" ситуации в Донбассе.



Сегодня, 8 февраля 2017 года, террорист Гиви был взорван в своем кабинете на базе незаконного вооруженного формирования Сомали в оккупированной Макеевке Донецкой области.

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По словам боевиков, Толстых был уничтожен в результате атаки из реактивного пехотного огнемета Шмель.

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