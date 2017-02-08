У берегов Нигерии пираты захватили в плен моряков из Украины и РФ

Украинские дипломаты прилагают усилия для освобождения захваченного в плен украинца - члена экипажа судна BBC Caribbean в Нигерии

в территориальных водах Нигерии неизвестные захватили в заложники еще и семи граждан России и гражданина Украины, членов экипажа судна BBC Caribbean. Нападение произошло еще 6 февраля, сообщает агентство Радио Свобода.

Дипломаты прилагают усилия для освобождения захваченного в плен украинца, заявили в Министерстве иностранных дел. Сейчас украинские дипломаты обратились в милицию Нигерии, чтобы выяснить местонахождение заложников, сообщил руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По информации посольства Украины в Нигерии 6 февраля группа лиц похитила членов экипажа судна BBC Caribbean, среди которых гражданин Украины. Посольство Украины в Нигерии обратилось к нигерийским правоохранительным органам для установления места нахождения членов экипажа. На данный момент также не обнародованы требования лиц, которые похитили членов экипажа", - подчеркнул Кирилич.

Мотивы похищения пока неизвестны, отметил представитель МИД. По данным консульской службы МИД, само судно принадлежит немецкой компании, генеральное консульство Украины в Гамбурге (Германия) установило с владельцем оперативную связь.

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