Ликвидацию Гиви связали с уничтожением MH17 над Донбассом

Гиви якобы знал, кто сбил самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие, заявил Bild один из жителей оккупированного Луганска

Главаря батальона террористов Сомали Михаила Толстых Гиви могли ликвидировать из-за того, что он знал, кто сбил малайзийский самолет Boeing рейса MH17 над Донбассом, передает УНИАН.

Гиви якобы знал, кто сбил пассажирский самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие, заявил немецкому изданию Bild один из жителей оккупированного Луганска. Но Кремль сразу же опроверг эту версию.

"Теперь он уже никогда не расскажет об этом. А вот если бы его захватили..." - говорится в статье.

В публикации отмечается, что Гиви знал людей, причастных к уничтожению малайзийского Boeing.

Между тем "более вероятна версия о том, что Кремль попросту убрал еще одного посвященного в российское вмешательство на востоке Украины", отмечается в публикации.

8 февраля боевики террористической организации ДНР сообщили об уничтожении главаря батальона боевиков Сомали Гиви. По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.

Позже в сети появилось видео с места ликвидации боевика террористической организации ДНР Гиви - его кабинета на базе подразделения Сомали.

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Евросуд посчитал, что Совет ЕС "не действовал непропорционально", когда решил заморозить средства предприятий, поддерживающих материально или финансово агрессивные действия Кремля.

Компания Алмаз-Антей производит ЗРК Бук и ракеты класса "земля-воздух". В суде согласны с доказательствами Совета ЕС того, что Россия незаконно поставляла такое вооружение оккупантам в Донбассе. Также суд принял во внимание "многочисленные сообщения" о том, что это вооружение было использовано, чтобы сбивать украинские военные самолеты и вертолеты, причем Алмаз-Антей не опровергал эту информацию.

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"Производя вооружение и военную технику и поставляя ее российскому государству, которое в свою очередь обеспечивает оружием сепаратистов на востоке Украины, Алмаз-Антей существенно поддерживает действия, которые угрожают или подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - считает Суд ЕС.

Для замораживания средств компании не было нужно доказывать, кто управлял ЗРК Бук, сбившим в 2014 году малайзийский авиалайнер рейса MH-17. Как считает Суд ЕС, преследуя конкретные предприятия, Евросоюз "вправе ожидать", что незаконные действия Москвы "прекратятся или станут дороже для тех, кто их совершает, и это будет способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине".

Спецпроект ЛІГА.net: Трагедия рейса МН17. Год после теракта

17 июля 2014 года в Донецкой области самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой российского ЗРК Бук. В результате трагедии погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

28 сентября 2016 года объединенная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 заявила, что ракета, попавшая в самолет, была привезена из РФ и выпущена на территории, подконтрольной террористам. ЗРК Бук совершил выстрел, после чего вернулся на территорию РФ. В России признали, что ракету могли выпустить "по ошибке".

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