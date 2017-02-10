В оккупированных районах Донецкой обл прогремели мощные взрывы

О взрывах сообщила пресс-офицер 72 отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук

На временно оккупированной территории Донецкой области произошло несколько мощных взрыва. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-офицер 72 отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук.

"Зашел эшелон на Ясиноватую: 6 цистерн горючки и плюс б/к с базы хранения. Два очень сильных баха в дыре. Взрывная волна прокатилась по Макеевке, Зугресу, Харцызску. Наверное шмель. Ждем сообщения из морга Донецка", - написала она.

Также Мокренчук сообщила о взрыве в Снежном Донецкой области.

"В Снежном в 12:15 слышали сильный взрыв где-то со стороны объездной на Торез. В 12:28 еще один такой же", - говорится в ее сообщении.

8 февраля полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования Сомали.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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