В Соломенском районе Киева столкнулись два поезда

На железных путях возле Поста-Волынского в Киеве столкнулись два грузовых железнодорожных поезда

В Соломенском районе города Киева на железных путях близ Поста-Волынского столкнулись два грузовых железнодорожных поезда. Об этом сообщает Эспрессо.



В состав вагонов из цистерн, который стоял в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой состав, который двигался со стороны Вишневого. В результате шесть зерновых вагонов и одна цистерна были повреждены. Два грузовых железнодорожных состава были пустыми. Пострадавших нет.



По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что состав с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам. На месте работают работники железной дороги, МЧС и СОГ. Чтобы облегчить работу спасателям, поврежденные вагоны были отключены от обоих поездов. Поезда оттянули локомотивами в разные стороны.



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