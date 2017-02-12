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В Соломенском районе Киева столкнулись два поезда

12.02.2017 07:18
На железных путях возле Поста-Волынского в Киеве столкнулись два грузовых железнодорожных поезда
В Соломенском районе Киева столкнулись два поезда
Фото: uz.gov.ua

В Соломенском районе города Киева на железных путях близ Поста-Волынского столкнулись два грузовых железнодорожных поезда. Об этом сообщает Эспрессо.

В состав вагонов из цистерн, который стоял в железнодорожном отстойнике, задом въехал зерновой состав, который двигался со стороны Вишневого. В результате шесть зерновых вагонов и одна цистерна были повреждены. Два грузовых железнодорожных состава были пустыми. Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать то, что состав с цистернами стоял очень близко к стрелочным переводам. На месте работают работники железной дороги, МЧС и СОГ. Чтобы облегчить работу спасателям, поврежденные вагоны были отключены от обоих поездов. Поезда оттянули локомотивами в разные стороны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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