В старую часть Авдеевки боятся доставлять гуманитарную помощь, отметили в ГУ Нацполиции в Донецкой области





"Авдеевка. Утро, 10:00. В старой части города, наиболее страдающей от обстрелов, сейчас мертвая тишина. Людей на улице практически не видно. Повторюсь, трагедия есть в каждом доме Авдеевки. Позвонила в полицию женщина и сказала, что они с мужем просто умирают с голоду", - отметил Аброськин.







По словам полицейских, которые выехали на место вызова, они были крайне удивлены, поскольку увидели солидный дом, а во дворе автомобиль.









"В доме находилась изможденная женщина, которая рассказала историю своей трагедии - мужа парализовало, во время обстрела она сломала ногу. Ходить не может, зарядить телефон негде было, смогла позвонить в полицию только, когда дали электричество", - добавил Аброськин.







Он отметил, что принял решение - выделить полицейский автобус для перевозки людей из старой части в центр.





"К сожалению, в эту часть города боятся доставлять гуманитарную помощь, поэтому еще и мы будем помогать в силу своих возможностей", - сказал Аброськин.











По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов.





10 февраля глава МИД Литвы заявил после увиденных обстрелянных объектов боевиками в Авдеевке о необходимости поддержки украинцам.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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