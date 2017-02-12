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Боевики в Кадиевке занимаются хищением - ГУР

12.02.2017 13:03
В ГУР отметили, что несколько боевых машин террористы показали, как отремонтированную технику
Боевики в Кадиевке занимаются хищением - ГУР
Фото: EPA
Украинская разведка установила очередные факты хищения пророссийскими наемниками средств, предназначенных для восстановления боевой техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В 2 АК ВС РФ проводится расследование хищения средств, предназначенных для восстановления боевых машин. Ремонтно-восстановительным подразделением 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии, как очередная восстановлена единица", - отмечается в сообщении.

По данным ГУР, так называемые командиры террористов игнорируют распоряжения "старшего командования". 

"Свои действия они объясняют отсутствием связи с передовыми подразделениями", - говорится в сообщении.

14 декабря сообщалось, что террористы грабят магазины и дезертируют в ОРДЛО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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