Боевики в Кадиевке занимаются хищением - ГУР
12.02.2017 13:03
В ГУР отметили, что несколько боевых машин террористы показали, как отремонтированную технику
Фото: EPA
Украинская разведка установила очередные факты хищения пророссийскими наемниками средств, предназначенных для восстановления боевой техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"В 2 АК ВС РФ проводится расследование хищения средств, предназначенных для восстановления боевых машин. Ремонтно-восстановительным подразделением 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии, как очередная восстановлена единица", - отмечается в сообщении.
"В 2 АК ВС РФ проводится расследование хищения средств, предназначенных для восстановления боевых машин. Ремонтно-восстановительным подразделением 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии, как очередная восстановлена единица", - отмечается в сообщении.
По данным ГУР, так называемые командиры террористов игнорируют распоряжения "старшего командования".
"Свои действия они объясняют отсутствием связи с передовыми подразделениями", - говорится в сообщении.
14 декабря сообщалось, что террористы грабят магазины и дезертируют в ОРДЛО.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:30
-
09.02.17
08:31
-
10.02.17
18:49
-
10.02.17
16:25
-
08.02.17
08:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 48037
- 32923
- 29276
- 26213
- 23482
Спецпроекты
Новости партнеров