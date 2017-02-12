Боевики в Кадиевке занимаются хищением - ГУР

В ГУР отметили, что несколько боевых машин террористы показали, как отремонтированную технику



"В 2 АК ВС РФ проводится расследование хищения средств, предназначенных для восстановления боевых машин. Ремонтно-восстановительным подразделением 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии, как очередная восстановлена единица", - отмечается в сообщении.





По данным ГУР, так называемые командиры террористов игнорируют распоряжения "старшего командования".





"Свои действия они объясняют отсутствием связи с передовыми подразделениями", - говорится в сообщении.











14 декабря сообщалось , что террористы грабят магазины и дезертируют в ОРДЛО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.







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Украинская разведка установила очередные факты хищения пророссийскими наемниками средств, предназначенных для восстановления боевой техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.