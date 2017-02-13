Суд избрал меры пресечения подозреваемым в миллионных хищениях

Прокуратура просит суд арестовать более 3,5 млн гривень, которые были изъяты у подозреваемых чиновников главного управления полиции Киева

Чиновникам столичного главка полиции, которые подозреваются в присвоении почти 10 млн гривень, избраны меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Трое из задержанных арестованы сроком на два месяца с альтернативой внесения залога, суммарный размер которой составляет восемь миллионов гривень. В прокуратуре сообщают, что начальнику управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции Украины в Киеве суд в качестве альтернативы содержания под стражей определил залог в сумме 2 млн гривень, представителю профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел и заместителю одного из полков особого назначения киевской полиции - по 3 млн гривень каждому.

Еще двое фигурантов уголовного производства будут находиться под домашним арестом, одного из них суд обязал носить электронный браслет.

Кроме того, прокуратура подала ходатайства в суд об аресте денежных средств в сумме более 3,5 млн гривень, которые были изъяты у подозреваемых во время обысков, а также движимого и недвижимого имущества, принадлежащего им (3 автомобиля, 3 квартиры и частный дом).

10 февраля 2016 года прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и в сотрудничестве с руководством Нацполиции разоблачила должностных лиц столичного главка полиции в присвоении почти 10 млн гривень, которые предназначались для выплаты полицейским. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что согласно результатам досудебного расследования, "участники этой группы ежемесячно присваивали половину средств, предназначавшихся для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения ГУ НП Украины в Киеве".

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