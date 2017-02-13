Полторак о событиях на Чонгаре: Готовы принять Аскер в ряды ВСУ

Глава Минобороны на встрече с главой Меджлиса выразил готовность принять в ВСУ членов Аскера, "которые обнаружат добровольное желание служить"

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и обсудил инцидент на Чонгаре. Об этом Полторак сообщил у себя в Facebook.

"С председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым обсудили события, которые произошли в ночь на 13 февраля вблизи поселка Чонгар", - сообщил министр.

Он отметил, что также был поднят вопрос призыва на военную службу по контракту граждан разных национальностей, которые являются выходцами из Крыма.

"Готовы в порядке, предусмотренном законодательством Украины, рассмотреть заявления членов общественного объединения Аскер, которые обнаружат добровольное желание служить в составе крымского подразделения бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ", - подчеркнул Полторак.

Ранее сегодня, 13 февраля, в оперативном командовании Юг сообщили, что военные задержали и разоружили незаконное вооруженное формирование, прибывшее на позиции ВСУ вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

В то же время в Меджлисе заявили, что военные силой захватили базу крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана в Чонгаре.

Позже глава Меджлиса Чубаров заявил, что инцидент на Чонгаре исчерпан.

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