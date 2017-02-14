В Ровно подростки устроили ДТП на угнанном внедорожнике: фото

В Ровно произошло ДТП при участии внедорожника Hummer и Daewoo Lanos. Предварительно, за рулем Hummer была нетрезвая 16-летняя местная жительница

В понедельник вечером, 13 февраля, в Ровно трое девушек-подростков угнали внедорожник Hummer и попали ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Сообщение об угоне внедорожника поступило в местную полицию вечером, около 22:00. Позже в полицию сообщили о ДТП на улице Соборной, с участием этого авто и Daewoo Lanos.

Как выяснилось, 16-летняя девушка за рулем Hummer везла двух пассажирок 16 и 18 лет, не справилась с управлением и врезалась в Daewoo. Оба авто получили повреждения. Также во время аварии автомобили повредили металлическое ограждение.

"После ДТП двое из девушек скрылись с места аварии, и уже вскоре инспекторы установили место проживания вероятной водительницы. Дома ее не оказалось, поэтому о происшествии сообщили ее мать и пригласили в отдел полиции", - говорится в сообщении.

"Девушка, которая, вероятно, незаконно завладела авто и совершил ДТП, через некоторое время вернулась на место происшествия, где ее обнаружили патрульные и пригласили в медучреждение на освидетельствование. Гражданка подтвердила, что принимала алкогольные напитки, однако проходить медицинское освидетельствование отказалась", - добавили правоохранители.











Фото: facebook.com/police.gov.ua

На подозреваемую составили четыре административных материала: по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения), по ст. 124 (нарушение ПДД), ч. 4 ст. 122 (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 126 (управление без документов) КоАП.

Административный протокол по ст. 184 КоАП инспекторы составили также на мать девушки.

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