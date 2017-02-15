Bellingcat узнала, кто перевозил в Донбасс сбивший MH17 Бук

Перевозку Бука, который сбил рейс MH17 в Донбассе, контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский, выяснили эксперты Bellingcat

Уничтоживший рейс MH17 комплекс "Бук" в оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский. Об этом говорится в отчете международной экспертно-журналистской группа Bellingcat, опубликованном сегодня.

По данным расследователей, Дубинский ранее также был участником незаконного вооруженного формирования ДНР, и был известен как "Хмурый".





Эксперты также выяснили, что к транспортировке Бука были причастны служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил РФ.

Это, по данным Bellingcat, удалось определить благодаря анализу и изучению фотографий военных в соцсетях, сделанных в Ростовской области РФ.





Отмечается, что результаты нового отчета Bellingcat передала группе следователей (JIT), в которую входят представители следственных органов Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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