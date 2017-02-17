Оккупанты поднимали вертолеты на админгранице с Крымом - ГПСУ

Около административной границы между материковой Украиной и временно оккупированным Россией Крымом пограничники за прошедшие сутки отмечали пролеты вертолетов и перемещения наземной военной техники государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр Госпрограслужбы.

Сотрудники Херсонского и Бердянского погранотрядов отслеживали перемещения трех вертолетов, летавших вдоль админграницы без ее пересечения. Также на неподконтрольной сейчас территории замечен аэростат типа "Рысь", который оккупанты подняли с целью разведывания данных на материковой части Украины.

Кроме того, вблизи админграницы отмечалось перемещение незначительных количеств российской военной техники и личного состава ВС РФ.

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О маневрах вооруженных сил противника были оперативно проинформированы взаимодействующие с погранслужбой подразделения ВСУ.

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