К Путину едут за одобрением "казачей Нацгвардии" в Донбассе - ИС

На предстоящей сходке в Ростовской области местные "казаки", террористы Л/ДНР и сотрудники ФСБ обсудят новое бандформирование для войны против Украины

19 февраля в Новочеркасске в Ростовской области на базе террористической организации Всевеликое войско Донское во главе с "атаманом" Николаем Козицыным пройдет собрание по вопросу "восстановления Казачьей национальной гвардии". Об этом, ссылаясь на информаторов, пишет группа военных экспертов Информационное сопротивление.

Предыдущую встречу по этому вопросу провели в начале февраля с участием "атаманов", террористов Л/ДНР и представителей ФСБ. Также присутствовал экс-премьер времен Януковича Николай Азаров.

На прошлой сходке Козицын отметил "необходимость ускорения окончательного формирования КНГ", которая будет действовать на временно оккупированной территории Донбасса якобы независимо от гибридной армии РФ.

Ориентировочно 23 февраля Козицын собирается в Москву с докладом в администрацию президента РФ для получения приказа о задействовании этих НВФ против сил АТО. Ранее в Донбасс прибыли около 300 "казаков" из этого бандформирования.

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