ГУР: В результате "дружественного" обстрела убиты 10 боевиков
Боевики российско-террористической гибридной армии продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО с применением 122-мм артиллерийских систем, 82 и 120-мм минометов, танков и стрелкового оружия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
По данным разведки, минометным расчетом боевики террористической организации ДНР обстреляли свои же передовые позиции в районе населенного пункта Спартак. В результате "дружественного" огня уничтожены 10 боевиков, ранены - два.
Среди боевиков террористической организации ЛНР продолжаются случаи дезертирства. 17 февраля двое военнослужащих - граждане РФ, члены российских казачьих общественных организаций - самовольно оставили место несения службы.
За минувшие сутки боевики 73 раза обстреляли позиции сил АТО. Четверо украинских военных ранены.
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