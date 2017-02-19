В Донбассе украинский военный пропал без вести - Мотузяник

По приблизительным подсчетам, вчера в районе Авдеевки противник выпустил более 300 мин и около 70 танковых снарядов, сообщил спикер АТО

В результате боевых действий за последние сутки один солдат исчез без вести во время обстрела Авдеевки, девять военных получили ранения и травмы. Ситуация в Авдеевке обостряется, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

"По приблизительным подсчетам, вчера в районе Авдеевки противник выпустил более 300 мин и около 70 танковых снарядов", - отметил Мотузяник.

19 февраля 2017 года сообщалось, что за прошедшие сутки гибридные войска РФ 105 раз обстреляли позиции Вооруженных сил, в результате чего шестеро украинских бойцов были ранены, трое травмированы. Противник вел огонь по всем направлениях, применяя тяжелую артиллерию.

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