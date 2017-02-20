Луганская ОВГА: при обстреле боевиками ранена женщина

Женщину госпитализировали в больницу с ранениями

Вчера, 19 февраля, днем ​​в Счастьенскую городскую больницу была доставлена жительница села Артема Станично-Луганского района, которая получила огнестрельное ранение в результате обстрела из стрелкового оружия с оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Вдоль линии разграничения российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим тишины.

По позициям сил АТО вблизи поселков Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района террористы дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении села Лопаскино Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

По позициям ВСУ вблизи Станицы Луганской боевики использовали противотанковый и автоматические гранатометы.

За прошедшие сутки в Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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