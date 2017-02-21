В Одессе задержан военный, собиравшийся везти на Майдан автоматы

Военнослужащий заказал из зоны АТО и купил для "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД

В Одессе в одной из частей ВМС задержан контрактник, планировавший незаконно перевезти в Киев 12 автоматов АК и винтовку СВД для использования их во время массовых акций на Майдане. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, военнослужащий заказал из зоны АТО и купил для "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. После допроса стало известно, что контрактник собирался везти оружие сегодня ночью в Киев для применения на Майдане.









Ранее Служба безопасности перехватила телефонный разговор представителя террористической организации ДНР с сотрудником российских спецслужб о попытках подготовки дестабилизации ситуации в Киеве в годовщину событий на Майдане.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.