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В Одессе задержан военный, собиравшийся везти на Майдан автоматы

21.02.2017 21:12
Военнослужащий заказал из зоны АТО и купил для "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД
В Одессе задержан военный, собиравшийся везти на Майдан автоматы
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

В Одессе в одной из частей ВМС задержан контрактник, планировавший незаконно перевезти в Киев 12 автоматов АК и винтовку СВД для использования их во время массовых акций на Майдане. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, военнослужащий заказал из зоны АТО и купил для "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. После допроса стало известно, что контрактник собирался везти оружие сегодня ночью в Киев для применения на Майдане.



Ранее Служба безопасности перехватила телефонный разговор представителя террористической организации ДНР с сотрудником российских спецслужб о попытках подготовки дестабилизации ситуации в Киеве в годовщину событий на Майдане. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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